شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يتفقد سير العمل بوزارة الإعلام والثقافة والسياحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تفقد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، سير العمل في مقر وزارة الإعلام والثقافة والسياحة بالعاصمة عدن.

واستمع الرئيس القائد خلال الزيارة من نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة صلاح العاقل، ووكلاء الوزارة، ورئيس مجلس إدارة 14 أكتوبر، إلى شرحٍ وافٍ حول سير العمل في قطاعات الوزارة المختلفة، وصحيفة 14 أكتوبر الحكومية، إضافة إلى أنشطة مكاتب الوزارة في المحافظات.

وأشاد الرئيس القائد بالجهود المبذولة، مؤكدًا أهمية تطوير الأداء الإعلامي الرسمي، وضرورة تفعيل دور الإعلام الحكومي، والإذاعات المحلية في المحافظات، بما يسهم في إيجاد خطاب اعلامي رسمي متزن يتوافق مع آليات التوافق في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

كما شدد على الاهتمام بالإعلام الخارجي، وضبط الخطاب الإعلامي الرسمي، وتفعيل مكاتب الوزارة، وتعزيز الانضباط الوظيفي فيها، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل الإعلامي والثقافي والسياحي.