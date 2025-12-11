نهيان بن مبارك يحضر أفراح الجنيبي والجحافي في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة سليم مبروك ناصر الجنيبي، بمناسبة زفاف نجلها سعيد إلى كريمة سعيد مبروك الجنيبي، ونجلها عبدالله إلى كريمة عجيل الشين الجحافي.

وأقيم الحفل بقاعة العامرة في مدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

وعبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضًا من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.