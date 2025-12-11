الاعيسر: الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز حضور التراث السوداني في المحافل الدولية

اكد وزير الثقافة والاعلام والسياحة الاستاذ خالد الاعيسر أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز حضور التراث السوداني في المحافل الدولية، والحفاظ على الهوية الثقافية السودانية.

وتقدم الاعيسر في تصريح صحفي اليوم بالتهنئة بإدراج اليونسكو لمشروعات ثقافية ضمن القائمة التمهيدية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، مشيرا الى إدراج “الجرتق” السوداني ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي، في خطوة تعكس التقدير العالمي للتراث السوداني والحفاظ على ملكية السودان وشعبه لهذا الموروث الثقافي ضمن القائمة العالمية مما يؤكد تمسك السودانيين بتراثهم الأصيل، ويعزز حضور الهوية الثقافية السودانية في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن هذا التكريم هو اعتراف بجمال الروح السودانية وعمق الإرث الثقافي الذي يحمله الشعب جيلاً بعد جيل.

واضاف انه رغم قسوة الحرب وظلالها الثقيلة، ورغم الدماء التي سالت والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، يشرق اليوم بارق أمل جديد، يساهم، إلى جانب عوامل كثيرة أخرى، في رتق النسيج الاجتماعي وإعادة الأمن والسلام إلى حياة الناس. وتكمن الرمزية في هذا الإنجاز في وجود أيدٍ تبني، وأخرى تحمل السلاح، وهو رمز لتوازن الإرادة السودانية بين حماية التراث وبناء المستقبل والدفاع عن الأرض والعرض.

وتوجه بالتقدير للعاملين في وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، ولجهود مركز بيت التراث، واللجنة الوطنية السودانية لليونسكو، ولليونسكو ومكتبها بالسودان، على مساهماتهم الكبيرة في صون هذا الإرث الثقافي الأصيل والحفاظ عليه.

سونا