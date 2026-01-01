الجيش الإسرائيلي يشرع في هدم 25 مبنى في مخيم «نور شمس»

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

شرعت القوات الإسرائيلية، أمس، في هدم 25 مبنى في مخيم «نور شمس» بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، مع استمرار العملية العسكرية التي بدأتها في المحافظة قبل أكثر من عام. وقال محافظ طولكرم، عبدالله كميل، في بيان صحفي: «قوات الاحتلال شرعت بتنفيذ القرار العسكري الاحتلالي بهدم 25 بناية داخل مخيم نور شمس، في إطار استمرار جريمة العدوان بحق أهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس».

وأضاف: «هذا التصعيد الخطر يستهدف الوجود الفلسطيني في المخيمات، ويشكل عقاباً جماعياً بحق المدنيين، ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان». وأوضح: «عمليات الهدم تأتي في إطار سياسة ممنهجة نتج عنها النزوح القسري لأهالي مخيمي طولكرم ونور شمس، مع تحويل المخيمين إلى كومة من الدمار، في ظل استهداف وتدمير متواصل للبنية التحتية والمنازل، وما يرافق ذلك من معاناة إنسانية متفاقمة بحق الفلسطينيين».

وجدد المحافظ دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، إلى التدخل العاجل لإيقاف العملية الإسرائيلية في مخيمي طولكرم و«نور شمس»، مشدداً على أن هذه الانتهاكات تفاقم معاناة السكان نتيجة النزوح القسري والتشريد من منازلهم.