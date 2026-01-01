شكرا لقرائتكم خبر 25 متسابقا ومتسابقة يمثلون المملكة في رالي داكار السعودية 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد المشاركة السعودية في رالي داكار مسارا تصاعديا لافتا، عزز حضور المملكة في أحد أصعب سباقات رياضة المحركات عالميا، وذلك بعد تطور مستمر انتقل من المشاركات الفردية المحدودة إلى حضور وطني واثق، توج بتحقيق أحد أبناء المملكة لقب النسخة الماضية من الرالي.

ومع اقتراب انطلاق النسخة السابعة من رالي داكار السعودية 2026، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير، بإشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالشراكة مع شركة رياضة المحركات السعودية، يشارك في الرالي 25 متسابقا ومتسابقة سعوديين، من بينهم 10 مواهب ضمن برنامج «الجيل السعودي القادم».

ويتصدر المشاركين السعوديين بطل النسخة الماضية يزيد الراجحي، الذي يستعد لخوض مشاركته الـ12 في رالي داكار مدافعا عن لقبه، بعد سلسلة من الإنجازات في بطولة العالم للرالي – ريد (W2RC)، أسهمت في تعزيز مكانته بين نخبة المتنافسين في فئة السيارات.

وفي فئة تشالنجر، تبرز دانية عقيل بوصفها أحد الأسماء السعودية البارزة، حيث تستعد لخوض مشاركتها الخامسة في رالي داكار، بعد مسيرة تنافسية حققت خلالها المركز الثامن في نسخة 2022، إلى جانب تتويجها بلقب كأس العالم للباها لفئة T3 لعام 2021 المعتمد من الاتحاد الدولي للسيارات.

ويشهد الرالي استمرار الحضور السعودي عبر مختلف الفئات، حيث يشارك ياسر بن سعيدان في رالي داكار للمرة التاسعة، بعد مسيرة تنافسية حافلة تضمنت تحقيق المركز الثالث في فئة سايد باي سايد في نسخة 2024، إلى جانب تتويجه بلقب بطولة العالم للرالي – ريد (W2RC) في الفئة ذاتها.

كما يخوض صالح السيف مشاركته السابعة في فئة سايد باي سايد، مستندا إلى نتائج بارزة، من بينها تحقيق المركز السادس في إحدى النسخ السابقة، إضافة إلى تتويجه بلقب باها الأردن مرتين.

ويمتد الحضور السعودي ليشمل مختلف الفئات، حيث يسجل خالد الفريحي مشاركته الأولى في فئة ألتيمت، فيما يعود ماجد الثنيان للمشاركة للمرة الثانية في فئة ستوك، ويخوض طارق الرماح مشاركته السادسة في فئة الشاحنات، ويشارك إبراهيم المهنا للمرة السابعة بعد تحقيقه المركز الثالث في فئة ستوك خلال نسخة 2024، كما يواصل عدد من المتسابقين السعوديين حضورهم في فئة الدراجات النارية، من بينهم أحمد الجابر، وعبدالحليم المغيرة، وبدر الحمدان.

وتمثل مشاركة خريجي برنامج «الجيل السعودي القادم» في رالي داكار السعودية 2026 خطوة نوعية تعكس جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في تطوير الكفاءات الوطنية، حيث يشارك من البرنامج كل من حمزة باخشب، بعد موسم شهد تحقيقه انتصارات في باها حائل 2025 وباها الأردن، إضافة إلى مشاركته في رالي السعودية 2025، إلى جانب عبدالله الشقاوي الذي يسجل ظهوره الأول في رالي داكار بعد تحقيقه المركز الثالث في باها جدة تويوتا 2025.

وتشهد نسخة رالي داكار السعودية 2026 مشاركة أكثر من 812 متسابقا يمثلون 69 جنسية، يتنافسون عبر 433 مركبة ضمن مختلف الفئات، في تأكيد جديد على المكانة العالمية للمملكة بوصفها وجهة رائدة لاستضافة أبرز بطولات رياضة المحركات، والدور المحوري الذي يؤديه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في تطوير هذا القطاع وتعزيز حضوره دوليا.