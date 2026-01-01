شاهد بالفيديو.. ناشط الدعم السريع أحمد الضي بشارة يتحسر على تقدم الجيش ودخوله منطقة “كازقيل” وما بعدها ويهاجم قيادات المليشيا

عبر ناشط الدعم السريع, المعروف أحمد الضي بشارة, عن حسرته الكبيرة بعد دخول الجيش, منطقة كازقيل, بشمال كردفان, والتمدد بعدها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج “الضي”, في مقطع فيديو عقب إعلان الجيش سيطرته على منطقة “كازقيل”, وبعض المناطق المجاورة لها. ناشط المليشيا هاجم قيادات الدعم السريع, بسبب تحفظهم وعدم تحركهم لدخول مدينة الأبيض, عاصمة شمال كردفان, عقب إعلانهم إسقاط الفاشر. وقال الناشط بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنه توقع تمدد الجيش, بعد التصريحات التي أطلقها أبو عاقلة كيكل, وتوعد فيها بدخول كازقيل, بالعدة الجديدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

