أمم إفريقيا: ساحل العاج تقلب الطاولة على الغابون وتنتزع صدارة المجموعة السادسة من الكاميرون

الرياص - اسماء السيد - مراكش (المغرب) : قلبت ساحل العاج حاملة اللقب الطاولة على الغابون محولة تخلفها بهدفين نظيفين الى فوز 3 2 في مراكش، وانتزعت صدارة المجموعة السادسة من الكاميرون الفائزة على موزامبيق 2 1 في أغادير الأربعاء في الجولة الثالثة الاخيرة من كأس الامم الافريقية لكرة القدم.

وشهدت الدقائق السبع الاخيرة عودة مجنونة لساحل العاج ونجحت في تسجيل هدفين رجحا كفتها امام الغابون التي لم يكن لديها ما تخسره كونها كانت خارج المنافسة عقب سقوطها امام موزامبيق 2 3 في الجولة الثانية.

وفاجأ منتخب الغابون نظيره الإيفواري الذي خاض المباراة بتشكيلة رديفة، بتقدمه بهدفين في منتصف الشوط الأول، قبل أن يقلّص حامل اللقب الفارق قبيل الاستراحة، ثم سجل هدفين في الدقائق الاخيرة عبر البديلين إيفان غيسان وبازومانا توريه.

وسجّل غيلور كانغا الهدف الأول بعد 11 دقيقة لصالح "الفهود" الغابونية، في غياب نجمهم الأبرز بيار إيميريك أوباميانغ الذي عاد إلى فرنسا لتلقي العلاج من إصابة في الفخذ.

وكان أوباميانغ، المتوّج بجائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2015، أحرز هدفًا في الخسارة أمام موزمبيق 2 3 قبل ثلاثة أيام، وهي النتيجة التي أطاحت بالغابون من سباق التأهل إلى ثمن النهائي.

وعززت الغابون تقدمها عبر دينيس بوانغا بتسديدة من داخل المنطقة (21).

وقلص جان فيليب كراسو الفارق (44) بعد تمريرة من ويلفريد زاها، جناح كريستال بالاس الانكليزي السابق الذي استُدعي مجددًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بعد غيابه عن حملة التتويج عام 2024.

وأدرك غيسان، بديل زاها، التعادل براسية قوية من مسافة قريبة ارتطمت بالقائم الايسر وعانقت الشباك اثر ركلة ركنية نبرى لها كريستوفر اوبيري (84)، قبل أن يسجل توريه هدف الفوز بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من أوبيري نفسه (90+1). ورفعت ساحل العاج رصيدها الى سبع نقاط وانتزعت الصدارة بفارق الاهداف امام الكاميرون التي تغلبت على موزامبيق 2 1.

وكانت المنتخبات الثلاثة ضامنة تأهلها قبل مباريات اليوم.

وضمنت ساحل العاج بقاءها في مراكش حيث ستلاقي في ثمن النهائي بوركينا فاسو، ثانية المجموعة الخامسة، الثلاثاء المقبل، فيما تلعب الكاميرون مع جنوب إفريقيا الأحد المقبل في الرباط. أما موزامبيق فتلعب مع نيجيريا متصدر المجموعة الثالثة الإثنين المقبل في فاس.

وفي أغادير، حضر أسطورتا الكاميرون روجيه ميلا وصامويل إيتو، رئيس الاتحاد المحلي للعبة، المباراة التي شهدت تقدّما مفاجئا لموزامبيق بتسديدة للاعب سبورتينغ البرتغالي جيني كاتامو ارتدت أمام الحارس ديفيس إيباسي واستقرت داخل القائم الأيسر.

وهو الهدف الثاني لكاتامو في البطولة.

لكن التقدّم لم يدم سوى خمس دقائق، إذ أدركت الكاميرون، المتوّجة باللقب خمس مرات، التعادل بالنيران الصديقة عندما حاول فيليسيانو "نينه" جون ابعاد كرة من امام فرانك ماغري ارتدت من القائم فتابعها بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.