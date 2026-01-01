العراق يُعلن تسلم قاعدة «عين الأسد» الأسبوع المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن العراق، أمس، انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة «عين الأسد»، في محافظة الأنبار، الأسبوع المقبل، وتسليمها كلياً للقوات العراقية.

جاء ذلك في تصريح لنائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق أول ركن قيس المحمداوي، في مؤتمر صحفي، وأضاف: «العلاقة بين العراق وقوات التحالف الدولي ستتحول إلى مذكرات أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة وبقية قوات التحالف، لتبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب والتجهيز، بما يضمن سيادة العراق واستقلاله وتطوير قدراته الأمنية».

وعلى صعيد متّصل، قال المحمداوي: إن تنظيم «داعش» في العراق فقد القدرة تماماً على مستوى التخطيط والوجود والتأثير، وحتى مواجهة القوات الأمنية العراقية، لافتاً إلى أن التنظيم لم ينفذ في عام 2025 سوى أربع عمليات يائسة، لإثبات الوجود، مقارنة بـ42 عملية في عام 2024.

ولفت إلى أن القوات العراقية تواصل ملاحقة ما تبقى من عناصر التنظيم القليلة في العراق، كاشفاً عن أن خلية الاستهداف التابعة للعمليات المشتركة نفّذت في هذا العام 37 عملية استهداف، من خلال 93 غارة جوية، أسفرت عن مقتل 39 إرهابياً.

وفيما يتعلق بعودة المواطنين العراقيين من أسر التنظيم من «مخيم الهول» السوري، بيَّن المحمداوي أن العراق استقبل العام الحالي 2.951 أسرة، بواقع 10.781 شخصاً، على 15 دفعة، ليصل العدد الكلي لمن استردهم العراق من المخيم على مدار الأعوام السابقة إلى 21.343 شخصاً.