شكرا لبحثكم عن خبر لقاء موسع يجمع الأكاديميين والسياسيين لمناقشة المستجدات السياسية بحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حضرموت/ إعلام المنسقية

نظم فريق التوجيه والرقابة الرئاسي بعقد اليوم لقاءًا موسعًا لنخبة من الأكاديميين والسياسيين والمثقفين بحضرموت لمناقشة المستجدات العسكرية والسياسية في المحافظة.

وفي مستهل اللقاء القى القائم بأعمال رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت الأستاذ محمد صالح باتيس كلمة، رحب فيها بالجميع، مهنئًا بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية في وادي حضرموت ومؤكداً أنه يجب أن تخلق تلك الانتصارات العسكرية انتصارات سياسية وميدانية وعلمية .

وابدأ في الوقت ذاته استعداد المجلس الإنتقالي الجنوبي بتقديم الدعم والتسهيلات لكل النخب الأكاديمية والسياسية، مشيرًا إلى أن هناك مخيم اعتصام مفتوح يهدف لإيصال رسائل عديده منها مساندة القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي في كل الخطوات والقرارات وعلى رأسها إعلان دولة الجنوب.

وفي الإطار نفسه طالب عضو فريق التوجيه والرقابة الرئاسي بمحافظة حضرموت، رئيس فريق الحوار الوطني الجنوبي

د.عبد السلام مسعد بضرورة ان تنعكس تلك الانتصارات العسكرية في حضرموت والمهرة على واقع الحياة، بحيث يتم فتح باب الحوار والتفاهم مع كل الأطراف والمكونات السياسية، وتطمينهم على مستقبل الدولة الجنوبية القادمة؛ لتعزيز تبادل الآراء والخبرات معهم، وأن الجنوب سيحتضن جميع أبناءه، والجميع شريك في تأسيس الدولة الجنوبية الفدرالية .

وفي ختام اللقاء فتح باب للنقاشات وتبادل الآراء والمقترحات لبعض المشاكل والصعوبات التي تواجه مستقبل الدولة الجنوبية القادمة.

حضر اللقاء كلاً من د. محمد الجوهي عضو فريق التوجيه والرقابة الرئاسي، والعميد الركن سليمان بن غانم عضو فريق التوجيه والرقابة الرئاسي، والأخت خلود باعلوي