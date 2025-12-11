أرملة المذيع الراحل محمد محمود حسكا تصل القاهرة لتلقي العزاء وتوجه رسالة لكل من يطلبه دين أو أمانة (تصلك لحدي عندك) وتكشف عن مكان العزاء بمصر

- 1/2
وصلت العاصمة المصرية القاهرة, الإعلامية سماح الصادق, أرملة المذيع الراحل محمد محمود حسكا, لتلقي العزاء في روح الفقيد.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت أرملة الراحل تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أمس الأربعاء, كشفت فيها تفاصيل مراسم العزاء.
وقالت سماح, في تدوينتها: (بكرة حا يكون تشييع زوجي وحبيبي محمد محمود.. الله يرحمه ويغفر ليه ويجعل مثواه الجنة ويصبرنا علي فراقه..اللهم أجرني في مصيبتي.. عايزة قبل الدفن اتأكد لو في اي إنسان طالبه دين ولا أمانة يكلمنا ودينه وأمانته تصل لحدي عنده).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أعلنت أرملة الراحل لاحقاً تفاصيل العزاء وذكرت أن العزاء سيقام مساء الخميس, بقاعة مسجد عبد الله مكاوي, بحي الدقي, من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
