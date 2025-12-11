شكرا لبحثكم عن خبر هيئة الطيران تشارك في ورشة عمل واجتماع الملاحة القائمة على الأداء التابع للإيكاو في عمّان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عمّان/ إعلام الهيئة:

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في ورشة العمل التي نظمتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، حول بنود إجراءات الطيران الالي والاشراف على السلامة، في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2025، كما واصلت الهيئة حضورها في عمّان من خلال مشاركتها في الاجتماع العاشر لفريق العمل الفرعي للملاحة القائمة على الأداء (PBN SG/10)، والذي انعقد خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2025.

وقد مثّل الهيئة في هذه الفعالية كل من المهندس عبدالكريم مانع - مدير معلومات الطيران، والمهندس عبدالله بن حويل من الإدارة العامة للتحقيق في وقائع وحوادث الطيران، واللذان شاركا في جلسات العمل والمناقشات الفنية التي استعرضت آخر التطورات المتعلقة بتصميم إجراءات الطيران الالي، وآليات الإشراف التنظيمي، ومتطلبات ضمان الجودة، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الدول في تطبيق أنظمة الملاحة القائمة على الأداء.

وتأتي مشاركة هيئة الطيران انطلاقًا من حرصها على مواكبة المستجدات الدولية، وتعزيز قدراتها التنظيمية والفنية في مجال سلامة الملاحة الجوية، إلى جانب دعم جهودها في تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يتوافق مع معايير وإرشادات "الإيكاو"، وبما يسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة في مجال الطيران المدني.