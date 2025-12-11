شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يتفقد سير العمل بديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وقطاعاتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥

قام الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة عدن، حيث كان في استقباله في ديوان الوزارة اللواء سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية، وعدد من وكلاء الوزارة وكوادرها.

وخلال الزيارة، طاف الرئيس القائد في ديوان الوزارة، واطّلع على سير العمل في قطاعاتها وإداراتها، واستمع من الوزير السقطري والوكلاء إلى شرحٍ موجزٍ حول جملة المشاريع التي نفذتها الوزارة بدعم من الشركاء الدوليين، ولا سيما مشاريع البُنى المؤسسية، وأبرزها المختبرات المركزية، والمركز الإقليمي لمكافحة الجراد الصحراوي، والمختبر المركزي البيطري، بالإضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ، وأهمها تأهيل عدد من مراكز الإنزال والموانئ السمكية في عموم المحافظات الساحلية.

كما اطّلع الرئيس القائد خلال زيارته لديوان الوزارة على سير العمل في مشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي بالتواهي، الذي يجري إعادة تأهيله بتمويل من البنك الألماني للتنمية، بتكلفة إجمالية تبلغ 35 مليون دولار، بالإضافة إلى الأعمال الجارية لانتشال السفن الغارقة في الميناء، والتي شكّلت عائقاً أمام نشاطه خلال السنوات الماضية.