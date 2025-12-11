شكرا لبحثكم عن خبر رئيس تنفيذية انتقالي عدن يدعو للاحتشاد في ساحة العروض لأداء صلاة الجمعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعا مؤمن السقاف، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن، أحرار الجنوب إلى الاحتشاد في ساحة العروض لأداء صلاة الجمعة، وذلك استمرارًا لبرنامج الاعتصام المفتوح.

وأكد السقاف أن هذه الدعوة تأتي تعزيزًا لوحدة الموقف الجنوبي وتعبيرًا عن إصرار شعب الجنوب على المضي بقوة نحو تحقيق أهدافه الوطنية وترسيخ إرادته على الأرض.