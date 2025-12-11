شاهد بالصور والفيديو.. عشرات السودانيين بالقاهرة يشيعون المذيع الراحل محمد محمود لمثواه الأخير

شيع العشرات من السودانيين, المقيمين بالعاصمة المصرية القاهرة, المذيع الراحل محمد محمود حسكا, لمثواه الأخير في مشهد مؤثر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أقيمت صلاة الجنازة على روح الفقيد بأحد المساجد حي الدقي, بمحافظة الجيزة. ومن ثم تم تشييع الجثمات ودفنه بمقابر بلبيس الشرقية, في حضور عدد كبير من الإعلاميين والفنانين, وأصدقاء المذيع الراحل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

