شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد نتيجة طنطا ولافيينا لصالح الأخير بسبب خطأ إدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة نتيجة مباراة طنطا ولافيينا التي أقيمت الجولة الماضية لصالح أبناء الأسيوطى بهدفين مقابل للاشئ بعدما شارك أبناء السيد البدوى اللاعب كريم أسامة بالرغم من إيقافه نظرا لحصوله على 3 إنذارات.

كان المباراة أقيمت فى الجولة الثامنة عشر باستاد طنطا وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، إلا أن مسئولو لافيينا تقدموا بمذكرة رسمية نجحوا فيها بإثبات إشراك الجهاز الإدارى لأبناء السيد البدوى فى إشراك كريم أسامة بالرغم من إيقافه .

واستطاع طنطا اليوم الفوز خارج ملعبه على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة رافعا رصيده إلى 29 نقطة ويضمن بقائه فى دورى المحترفين العام المقبل ، بالإضافة للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء خلال الموسم الحالى ، بينما يحتل لافيينا المركز الخامس برصيد 33 نقطة .