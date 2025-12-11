سوريا تمنح ترخيصا لمنظمة تهتم بالحفاظ على التراث اليهودي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في سوريا هند قبوات، اليوم الأربعاء،10 ديسمبر 2025 عن منح ترخيص لمنظمة "التراث السوري اليهودي”، التي تهتم بالحفاظ على التراث اليهودي في البلاد.

وكشفت قبوات لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن “إشهار منظمة التراث السوري اليهودي”، مبينةً أنها أول منظمة تعنى بالإرث اليهودي وحصلت على ترخيص من السلطات الجديدة.

وأضافت قبوات أن “هذه رسالة قوية من الدولة السورية أننا لا نميّز بين دين وآخر”، مضيفة أن “سوريا تساعد جميع السوريين والسوريات من كل الديانات والطوائف الذين يريدون أن يبنوا دولتنا الجديدة”.

إلى ذلك، قال هنري حمرا وهو أحد مؤسسي المنظمة ونجل يوسف حمرا، آخر حاخام غادر سوريا، لـ"فرانس برس": “سنعمل على إحصاء الأملاك اليهودية وإعادة المُصادر منها خلال فترة النظام السابق، وأيضا حماية المقدسات ورعايتها وإعادة ترميمها لتكون متاحة للزيارة لكلّ اليهود في العالم”.

وكان حمرا قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق، ليكون أول مرشح يهودي منذ منع اليهود السوريين من الترشح لعضوية مجلس الشعب عقب حرب 1967.

وشارك حمرا الذي يقطن في الولايات المتحدة في شباط/فبراير الماضي، بأول زيارة لوفد يهودي إلى سوريا برفقة والده.

مذاك، زارت وفود عدة من اليهود السوريين دمشق، كذلك التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وفداً من اليهود السوريين في نيويورك على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

