تكنولوجيا: سلسلة Xiaomi 13 تبدأ استلام HyperOS 3 رسميًا الآن

تواصل أبلّة شاومي دفع تحديث HyperOS 3 المحسّن، إذ تضع الشركة المزيد من الهواتف على قائمة الأجهزة التي تتلقى النظام الجديد، لكن ما زال مطلوبًا بعض الصبر.

ووفقًا لتقرير من ITHome، بدأت الدفعة الأحدث من الهواتف في الصين بالحصول على التحديث المبني على اندرويد 16، بينما تتأخر الإصدارات العالمية عادةً بنحو شهر.

يصل التحديث بشكل تدريجي، ما يعني أن الأجهزة ستحصل عليه على دفعات متتابعة بدلًا من إرساله لجميع الوحدات في وقت واحد. ويركّز الإصدار الحالي على هواتف 2023، مثل Xiaomi Mix Fold 3 وسلسلة Xiaomi 13.

كما شمل التحديث عدة هواتف من Redmi Note تمتد من موديلات 2023 حتى 2025، بما في ذلك Redmi Note 15 Pro وNote 14 Pro وNote 13 Pro بنسختيه العادية وPro Plus.

ومع ذلك، تظل هذه القائمة خاصة بالوحدات الصينية فقط. أما الجدول الزمني للإصدارات العالمية فيسير بوتيرة أبطأ بنحو شهر، فمثلًا من المقرر أن تحصل سلسلة Xiaomi 13 على HyperOS 3 في شهر يناير، إلى جانب بعض هواتف Redmi Note. بينما يبدأ Redmi Note 13 Pro نسخة 4G في تلقي التحديث خلال هذا الشهر بالفعل.

