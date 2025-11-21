أن بي ايه: 54 نقطة لتايريز ماكسي في سلة باكس

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : تعملق تايريز ماكسي بتسجيله 54 نقطة وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على ميلووكي باكس 123 114 بعد التمديد، فيما واصل سان انتونيو سبيرز سلسلة انتصاراته بغياب نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما باسقاطه أتلانتا هوكس 135 126 الخميس، ضمن مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

في ميلووكي، نجح ماكسي خلال 47 دقيقة في تسجيل 18 رمية من أصل 30، و6 ثلاثيات من أصل 15، و12 رمية حرة من أصل 14، وأضاف إلى رصيده التهديفي 9 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

ومنح مايلز تورنر بثلاثية قبل 15 ثانية من النهاية باكس التقدم بفارق نقطتين 106 104، وردّ عليه ماكسي (25 عاما) برميتين حرتين قبل 7 ثوان من نهاية الوقت الاصلي فرضتا التعادل والاحتكام إلى التمديد.

وواصل ماكسي تألقه فسجل 6 نقاط في الوقت الإضافي، مانحا الفوز التاسع لفريقه مقابل ست هزائم في المركز السادس في المنطقة الشرقية.

وخاض سفنتي سيكسرز اللقاء من دون نجمه الكاميروني الأميركي جويل إمبيد المصاب.

وأضاف بول جورج 21 نقطة للفائز، في حين كان راين رولينز مع 32 نقطة و14 تمريرة حاسمة أفضل المسجلين في صفوف الخاسر الذي افتقد لجهود نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

في سان أنتونيو، سجل ديأيريون فوكس 26 نقطة إلى 9 تمريرات حاسمة والبديل كيلدون جونسون 25 نقطة، منها 18 في الشوط الاول، و7 تمريرات حاسمة وقادا سبيرز إلى فوز مستحق.

ورفع سبيرز رصيده إلى 11 فوزا مقابل أربع هزائم، وإلى ثلاث انتصارات تواليا منذ ابتعاد عملاقه ويمبانياما عن الملاعب بسبب إصابة في ساقه.

قال جونسون الذي سجل أعلى رصيد له من النقاط هذا الموسم "يتوقع زملائي في الفريق مني تسجيل النقاط. يؤمنون بي حتى عندما أجد صعوبة في تصديق نفسي".

وسجل جوليان شامبيني 20 نقطة، منها 8 خلال هيمنة سبيرز على الربع الاخير حين تقدم 16 2، مانحا الأفضلية لفريقه بنتيجة 116 103.

ولدى الخاسر، سجل الكندي نيكيل ألكسندر ووكر 38 نقطة، هي الأعلى له هذا الموسم، وأضاف جايلن جونسون 26.