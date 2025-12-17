اخبار الخليج / اخبار الإمارات

عمار بن حميد يهنئ البحرين بيومها الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالديوان الأميري، طلال يوسف فخرو، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي والإمارات الشمالية.
ورحب سمو ولي عهد عجمان، بالقنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة، مهنئاً إياه باليوم الوطني البحريني، ومتمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في أداء مهامه، بما يسهم في تعزيز الشراكة والتكامل، لما فيه خير الشعبين.
وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي من شأنها ترسيخ علاقات البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب طلال يوسف فخرو عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية، وبما تشهده دولة الإمارات عموماً وإمارة عجمان خصوصاً من تطور شامل ونهضة متسارعة في المجالات كافة. حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

