داش (DASHUSD) يكسر دعم محوري – تحليل – 20-01-2026

عاود سعر سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من قوة وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 126.35$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 133.40$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد