الماجدية السعودية توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع البنك العربي الوطني بقيمة 500 مليون ريال

ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،لتواصل تحطيم أرقامها القياسي ،مع تخطي حاجز 95 دولارًا للأونصة لأول مرة على الإطلاق ،وسط طلب كبير من مستثمري التجزئة ،وبدعم الهبوط الحالي في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.



أدت تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين إلى تراجع المعنويات في الأسواق العالمية ،وتسببت في إقبال كبير على الأصول الآمنة.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 1.25% إلى (95.51$ ) الأعلى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (94.34$)، وسجلت أدنى مستوي عند (92.61$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 4.65%،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسط الطلب القوي على المعادن النفيسة كملاذ آمن.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.6%،ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين عند 98.44 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



أدت تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتجددة بفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى تكرار ما يُعرف بحركة "بيع أمريكا" التي ظهرت بعد إعلان تعريفات يوم التحرير في أبريل من العام الماضي، حيث انخفضت أسعار الأسهم وسندات الخزانة والدولار.



قال توني سيكامور، محلل الأسواق في آي جي فى سيدني:إن تخلص المستثمرين من الأصول الدولارية يعود إلى فقدان الثقة فى الإدارة الأمريكية وتوتر التحالفات الدولية بعد تهديدات ترامب الأخيرة.



وأضاف سيكامور : ورغم وجود آمال في أن تقدم الإدارة الأمريكية قريبًا على تهدئة هذه التهديدات، كما فعلت في إعلانات التعريفات الجمركية السابقة، فإن من الواضح أن تأمين السيطرة على غرينلاند يظل هدفًا أساسيًا للأمن القومي للإدارة الحالية.



تهديدات ترامب الجمركية

قال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات اعتبارًا من 1 فبراير على البضائع القادمة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، إلى حين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.



ونددت دول الاتحاد الأوروبي الكبرى يوم الأحد بالتهديدات بفرض رسوم جمركية بشأن غرينلاند، واصفة إياها بالابتزاز، واقترحت فرنسا الرد بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة غير المجربة سابقًا.



وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأن سفراء الاتحاد توصلوا، يوم الأحد، إلى اتفاق مبدئي لتكثيف الجهود الرامية إلى ثني ترامب عن فرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 95% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 5%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



•من المرجح أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع في قضية تتعلق بمحاولة ترامب إقالة "ليزا كوك" عضوة بنك الاحتياطي الفيدرالي.



•ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير، على الرغم من دعوات ترامب لخفضها.



نظرة فنية

