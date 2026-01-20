سعر سهم يونايتد هيلث (UNH) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 20-01-2026

واصل سعر سهم كوستكو COSTCO WHOLESALE CORPORATION (COST) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من تمديد مكاسب السهم في الفترة المقبلة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 926.35$، ليستهدف مستوى المقاومة المهم عند سعر 991.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد