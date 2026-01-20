سعر سهم إنفيديا (NVDA) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 20-01-2026

تراجع سهم شركة إنفيديا NVIDIA CORPORATION (NVDA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 182.35$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 195.65$ مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد