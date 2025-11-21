اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن محمد: دبي تمتلك بنية تحتية تُعد من الأفضل عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تمتلك بنية تحتية تُعد من الأفضل عالمياً، ومنظومة تنقل جماعي متكاملة، ولن نتوقف عن الاستثمار في بنيتنا التحتية من أجل تعزيز الأثر الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة بدبي.

 

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «اطلعت على سير عمل تطوير مشروعي دوار المركز التجاري وشارع المستقبل، والذي يتضمن إنشاء 7 جسور، و3 أنفاق بقيمة 1.3 مليار درهم، وسيخدم هذا المشروع 7 مناطق حيوية، ويستفيد منه مليون نسمة من سكان وزوار هذه المناطق، كما اعتمدنا الهوية المعمارية الجديدة لمشاريع الطرق في دبي، ومبادرة«أنفاق دبي» التي تهدف إلى تحويل مشاريع البنية التحتية لمعالم ثقافية وأيقونات فنية... دبي تمتلك بنية تحتية تُعد من الأفضل عالمياً، ومنظومة تنقل جماعي متكاملة... ولن نتوقف عن الاستثمار في بنيتنا التحتية من أجل تعزيز الأثر الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة بدبي».

