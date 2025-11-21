محمد بن راشد: تجمعنا مع الكويت أواصر لا تنفك وأخوة لا يغيرها الزمن

ابوظبي - سيف اليزيد - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الجهات الاتحادية كافة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بعقود من الأخوّة بين الإمارات والكويت الشقيقة.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:«وجّه رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم بالاحتفاء بعقود من الأخوّة بيننا وبين الكويت الشقيقة.. تجمعنا مع الكويت أواصر لا تنفك، وأخوّة لا يغيّرها الزمن، ومحبة لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً.. نوجّه الجهات الاتحادية كافة تنفيذ توجيهات رئيس الدولة، حفظه الله، وإظهار حجم المحبة الحقيقية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين».

وجه رئيس الدولة حفظه الله اليوم بالاحتفاء بعقود من الأخوة بيننا وبين الكويت الشقيقة . . تجمعنا مع الكويت أواصر لا تنفك وأخوة لا يغيرها الزمن ومحبة لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً .. نوجه كافة الجهات الاتحادية تنفيذ توجيهات رئيس الدولة حفظه الله وإظهار حجم المحبة الحقيقية التي تجمع…

