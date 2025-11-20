تنفيذى الدبة يدشن القافلة الطبية للوافدين بالعفاض

دشن الأستاذ محد صابر كشكش المدير التنفيذى لمحلية الدبة الاربعاء القافلة الطبية لدعم علاج الوافدين من الفاشر بمعسكر العفاض المقدمة من الأمانة العامة لديوان الزكاة بتكلفة كلية إجمالية تقدر ب(100) مليون جنيه، برعاية ودعم الأمين العام لديوان الزكاة مولانا أحمد إبراهيم عبدالله وإشراف أمين ديوان الزكاة بالشمالية مولانا الهادي محمد أحمد. واحتوت القافلة على المعينات الطبية المتكاملة من الأدوية والمحاليل الطبية . وقد ثمن الجانبان الأدوار المشتركة بين الولاية والمحلية من أجل تقديم الخدمات للنازحين بمحلية الدبة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

