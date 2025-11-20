21Shares تُدرج ستة منتجات تشفير جديدة في أوروبا: تشمل Aave وكاردانو وغيرها

تام شمس - الخميس 20 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - تواصل شركة 21Shares، إحدى أكبر مزوّدي المنتجات المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفرة (ETPs)، توسيع عروضها في أوروبا عبر إطلاق ستة صناديق إضافية في بورصة ناسداك ستوكهولم بالسويد.

وأعلنت الشركة يوم الخميس عن الإدراج المتقاطع لستة منتجات جديدة في ناسداك ستوكهولم، من بينها منتجات مرتبطة بكل من Aave المُرمز (AAVE) وCardano المُرمز (ADA) وChainlink المُرمز (LINK) وPolkadot المُرمز (DOT)، إضافة إلى منتجين يتتبعان سلالًا من الأصول المشفرة.

ومع هذا التوسع، أصبح لدى 21Shares ما مجموعه 16 منتجًا على ناسداك ستوكهولم، وهو جزء صغير مقارنة بالعروض الواسعة المتاحة على بورصات أوروبية أخرى مثل SIX السويسرية وXetra الألمانية وEuronext Amsterdam وغيرها.

وجاءت هذه الإدراجات الجديدة بعد يوم واحد فقط من إطلاق 21Shares لصندوق متداول لعملة Solana المُرمز (SOL) يوم الأربعاء، ضمن سلسلة من صناديق SOL التي أضافتها الشركة في الفترة الأخيرة.

21Shares تدير 8 مليارات دولار من الأصول

قال أليستير باياس بيري، رئيس الاستثمارات الأوروبية في 21Shares:

“ما زلنا نشهد طلبًا قويًا من المستثمرين في دول الشمال الأوروبي الباحثين عن إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية بشكل متنوع وبتكلفة فعّالة عبر بورصات خاضعة للتنظيم.”

وأضاف:

“هذا التوسع يمنحنا القدرة على تقديم مجموعة أوسع من منتجات التشفير، سواء أحادية الأصل أو القائمة على المؤشرات، ما يسمح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات بتخصيص تعرضهم للأصول الرقمية ضمن إطار موثوق وشفاف.”

صورة: قائمة منتجات 21Shares الجديدة على ناسداك ستوكهولم. المصدر: 21Shares

تُعد 21Shares من أكبر مزوّدي منتجات التشفير المتداولة عالميًا، إذ تدير نحو 8 مليارات دولار من الأصول، أي ما يقارب 4% من إجمالي قيمة سوق صناديق التشفير العالمية البالغة 191.5 مليار دولار.

وبحسب بيانات CoinShares، تحتفظ الولايات المتحدة بنحو نصف إجمالي الأصول المُدارة لدى 21Shares، عبر صناديق تصدرها الشركة بالشراكة مع ARK Invest التابعة لكاثي وود.

صورة: جهات إصدار صناديق التشفير في أوروبا والولايات المتحدة حسب التدفقات والأصول المُدارة. المصدر: CoinShares

يأتي توسع 21Shares وسط موجة من صناديق التشفير الجديدة التي تتدفق إلى السوق الأمريكية، بما في ذلك إدراج أول صندوق متداول فوري لعملة XRP على ناسداك الأسبوع الماضي.

وبعد إطلاق شركة Canary Capital أول صندوق XRP، من المتوقع وصول المزيد من الصناديق، مثل تلك التي تقدمها Bitwise وGrayscale، والمقرر إدراجها اليوم والاثنين على التوالي.

وقال خبير صناديق المؤشرات نيت جيراسي إن XRP أصبح سادس أصل يشكل أساس صندوق تشفير أحادي الأصل في الولايات المتحدة، بعد كل من بيتكوين وإيثر وسولانا ولايتكوين وHedera.

ورغم التفاؤل المحيط بصناديق التشفير الجديدة، فإن صناديق بيتكوين العمود الفقري لصناديق التشفير تعاني حاليًا من تراجع ملحوظ.

فقد شهد صندوق IBIT من بلاك روك يوم الثلاثاء أسوأ جلسة سحب أموال في تاريخه، مع خروج أكثر من 520 مليون دولار، بحسب محلل صناديق المؤشرات في بلومبرغ إريك بالشوناس.

وبعد أربعة أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة، تراجعت التدفقات الداخلة منذ بداية العام إلى 27.4 مليار دولار، أي أقل بنحو 30% من إجمالي العام الماضي البالغ 41.7 مليار دولار، وفق بيانات CoinShares.