- 1/2
- 2/2
التقى والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، بمكتبه الخميس، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى السودان، السيد “شيوي جيان” (Xu Jian)، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
أشاد الوالي بمتانة وعمق العلاقات السودانية الصينية المتميزة في كافة المجالات، مؤكداً سعي الولاية الدؤوب لتعزيز التعاون الاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويدفع بمسيرة التنمية في الولاية.
وأكد الفريق ركن مصطفى محمد نور استعداد الولاية التام لفتح آفاق التعاون أمام رجال الأعمال الصينيين، داعياً للاستثمار في قطاعات حيوية تشمل:قطاع الصيد البحري و استغلال الموارد المائية التي تزخر بها الولاية
والقطاع الزراعي وتحديداً في “دلتا طوكر”، من خلال مشاريع إزالة “المسكيت” وزراعة القطن.
واشار الوالي خلال اللقاء بضرورة إسراع الشركات الصينية المنفذة اكمال مشروعات مدّ الكهرباء بمنطقتي “دورديب” و”هيا”، مؤكداً على أهمية هذه المشروعات في دفع عجلة التنمية والاستقرار بالمنطقة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر والي البحر الأحمر يبحث مع القائم بالأعمال الصيني آفاق الاستثمار في الصيد والزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.