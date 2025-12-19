والي البحر الأحمر يبحث مع القائم بالأعمال الصيني آفاق الاستثمار في الصيد والزراعة

التقى والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، بمكتبه الخميس، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى السودان، السيد “شيوي جيان” (Xu Jian)، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

أشاد الوالي بمتانة وعمق العلاقات السودانية الصينية المتميزة في كافة المجالات، مؤكداً سعي الولاية الدؤوب لتعزيز التعاون الاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويدفع بمسيرة التنمية في الولاية.

وأكد الفريق ركن مصطفى محمد نور استعداد الولاية التام لفتح آفاق التعاون أمام رجال الأعمال الصينيين، داعياً للاستثمار في قطاعات حيوية تشمل:قطاع الصيد البحري و استغلال الموارد المائية التي تزخر بها الولاية

و​القطاع الزراعي وتحديداً في “دلتا طوكر”، من خلال مشاريع إزالة “المسكيت” وزراعة القطن.