رسالة عاجلة من ترامب إلى السيسي.. ما مضمونها؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: بعث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على جهوده فى وقف إطلاق النار بغزة، متعهداً بالتدخل في ملف أزمة المياه بين مصر وإثيوبيا والعمل على حلها بصورة نهائية.

وعرض ترامب الوساطة على الرئيس السيسى فى ملف سد النهضة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها.

وأعلن ترامب فى رسالته على منصة «تروث سوشيال»، استعداده لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا لحسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر حول سد النهضة، مع إرسال نسخ من الرسالة إلى قادة السعودية والإمارات وإثيوبيا والسودان

وجاءت نص رسالة ترامب كالآتى: "عزيزى الرئيس السيسى، أشكركم على قيادتكم فى التوسط بنجاح للتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأُقرّ وأُثمن دوركم الثابت فى إدارة العديد من التحديات الأمنية والإنسانية التى واجهت هذه المنطقة، وشعبكم أيضًا، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)2023. لقد أثقلت هذه الحرب كاهل المصريين، وليس فقط جيرانهم فى إسرائيل وغزة".

وتابع ترامب فى رسالته: "وانطلاقًا من روح صداقتنا الشخصية والتزام الولايات المتحدة بالسلام وبخير ورفاه شعب مصر، فأنا مستعد لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا من أجل حل مسألة تقاسم مياه النيل بمسؤولية، وبصورة حاسمة وإلى الأبد. إننى أنا وفريقى ندرك الأهمية العميقة لنهر النيل بالنسبة إلى مصر وشعبها، وأريد مساعدتكم على تحقيق نتيجة تضمن احتياجات المياه لمصر وجمهورية السودان وإثيوبيا، لسنوات طويلة مقبلة".