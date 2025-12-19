تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 19-12-2025

يواصل سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) تداولاته المتقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليظل مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة من لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.