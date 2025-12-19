تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-12-2025

صعد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن في المقابل من ذلك يظل السعر يعاني من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.