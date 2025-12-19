- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-19 11:50AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن في المقابل من ذلك يظل السعر يعاني من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.