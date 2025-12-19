شاهد بالصورة.. العازف أحمد صديق يصدم طليقته الفنانة فهيمة عبد الله ويعلن زواجه من إبنة عمه

نشر عازف “الربابة”, الشهير أحمد صديق, تدوينة حظيت بتفاعل منقطع النظير وذلك على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلن العازف عن زواجه من إبنة عمه, وكتب: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم زواجي من ابنة عمي اللهم بارك لنا في زواجنا ،واجعل حياتنا مليئة بالسعادة والرحمة و المودة ، وتوفقنا لما ترضى وتحب).

الجدير بالذكر أن أحمد صديق, كان قد تزوج من الفنانة فهيمة عبد الله, قبل أن يعلنا إنفصالهما قبل عدة أشهر في تدوينة قامت بنشرها الفنانة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن أخبار قد انطلقت قبل أيام أكدت عودة أحمد, وفهيمة. لبعضهما, ليأتي خبر زواج العازف وينفي الأخبار المتداولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)