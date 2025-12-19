اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف علي محمد العامري

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة أحمد محمد سعيد العامري، بمناسبة زفاف علي محمد أحمد العامري إلى كريمة سالم صالح محمد سعيد العامري.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص التهاني للعروسين، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في مجلس بني ياس في أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

