القضارف تودع القوة المشتركة لتامين الموسم الزراعي بحضور الوالي وأعضاء لجنة الامن

وجه والي القضارف المكلف القوة المشتركة المعنية بتأمين موسم الحصاد وتعزيز الامن وفرض هيبة الدولة ومنع تهريب المحاصيل خارج حدود الولاية بجانب العمل على مكافحة المخدرات بكافة أنواعها التي انتشرت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة خاصة في المناطق الحدودية.
وقال الفريق ركن/ محمد أحمد حسن خلال مخاطبته صباح الاربعاء برئاسة شرطة الولاية القوة المشتركة لتأمين موسم الحصاد بحضور عدد من أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية قال إن هذه القوة منوط بها حماية المناطق الزراعية وترافقها لجنة فنية لإجراء المسح الزراعي الشامل لحصر المساحات الزراعية وأنواع المحاصيل المزروعة.
من جانبه وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة طمأن مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة حقوقي/ الطيب التجاني سيف النصر مزارعى الولاية بأن القوة المشتركة على أتم الإستعداد لتأمين الحصاد وفق خطة أمنية تم وضعها من كل مكونات لجنة امن الولاية.
مشيرا الى أن القوة معنية بمنع الإحتكاكات بين المزارعين والرعاة ومنع عمليات النهب والسرقات في المشاريع الزراعية ومكافحة تهريب المحاصيل.
فيما أشاد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية المهندس عمار عبدالله سليمان بمبادرة والي القضارف ولجنة امن الولاية بتكوين القوة المشتركة لتأمين موسم الحصاد وقال إن هذه القوة ستساعد اللجان الفنية الخاصة بإجراء المسح الزراعي الشامل على إنجاز مهامها على أكمل وجه مشيرا إلى أن المسح سيوفر قاعدة بيانات دقيقة حول المساحات الزراعية وأنواع المحاصيل ستعين الجهات المعنية على التخطيط للامن الغذائي بالبلاد.
