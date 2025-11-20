دوج كوين (DOGEUSD) يرتفع بتأثير دعم محوري – تحليل – 20-11-2025

استقر سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 0.1507، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما نجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لنلاحظ وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، في إشارة إلى تراجع هذا الزخم الإيجابي المحيط بالسعر، خاصة ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.1645، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المذكور 0.1507 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط