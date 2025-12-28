«حتا للعسل» يعود بموسمه العاشر لدعم النحّالين الإماراتيين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي عودة مهرجان حتّا للعسل، الحدث السنوي البارز الذي يجمع بين النحَّالين والمنتجين المحليين ومحبي العسل، للاحتفاء بالإنتاج المحلي للعسل وما تتميز به حتّا من طبيعة ريفية وتراث بيئي أصيل. وانطلق المهرجان أمس، في إطار مبادرة «شتا حتّا»، وتستمر فعالياته إلى 31 ديسمبر الجاري في قاعة حتّا، مع إتاحة الدخول مجاناً أمام جميع الزوار.

ويأتي المهرجان في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لترسيخ مكانة حتّا وجهة رائدة للسياحة الزراعية والبيئية، وخلق فرص اقتصادية مباشرة للمنتجين المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة. كما يوفر المهرجان منصة متكاملة تجمع بين الإنتاج والتعليم والفحص المخبري للعسل والبيع، بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم منظومة السياحة والاقتصاد المحلي في الإمارة.

وتتضمن نسخة هذا العام أكثر من 50 منصة للنحَّالين ومنتجي العسل، إلى جانب 10 أكشاك خارجية مخصصة للأسر المنتجة ومنافذ البيع. كما يشمل المهرجان مساحات خارجية للورش التعليمية، وصالة داخلية، وعروضاً حية، وتخصيص مساحات لأنشطة وألعاب الأطفال وأربع عربات للأطعمة والمشروبات.

ويشارك مختبر دبي المركزي في هذه النسخة من المهرجان، بمنصة مخبرية متكاملة تتضمن أحدث الأجهزة والتقنيات لفحص جودة وسلامة منتجات العسل. وتتميز المنصة في هذه النسخة بأنها تتضمن أجهزة متفردة يتم استخدامها لأول مرة، تعمل بتقنيات الأشعة تحت الحمراء، صُممت خصيصاً لإجراء بعض الفحوص المخبرية الأساسية للعسل ومنتجاته في فترة زمنية لا تتجاوز دقيقة واحدة.

ويضم مختبر دبي المركزي منظومة فحوص مخبرية متكاملة للعسل، تشمل ما يصل إلى 512 فحصاً، مما يعكس اتساع نطاق خدماته وقدراته في دعم جودة وسلامة المنتج، تأكيداً لحرص بلدية دبي المستمر على تطوير الفحوص المخبرية، وتعزيز كفاءتها وسرعة إنجازها على النحو الذي يحقق الريادة العالمية، ويسهم في تعزيز ثقة المستهلك بجودة المنتجات.

يستعرض المختبر خلال المهرجان نموذجاً مبتكراً ومتقدماً لتسلم العينات، مع توظيف أحدث التقنيات الذكية في تطوير منظومة العمل المخبري، بما يضمن انسيابية الإجراءات، ويرفع مستويات الدقة والموثوقية، إلى جانب الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة. ويتم تسلم عينات العسل من النحالين باستخدام روبوت ذكي يعمل بشكل آلي بالكامل دون أي تدخل بشري، بما يضمن انسيابية الإجراءات، ويرفع مستويات الدقة والموثوقية، إلى جانب الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة.

وسيصاحب أعمال المهرجان إعلان بلدية دبي عن مشروع ريادي، يمثل نقلة نوعية في منظومة توثيق جودة العسل الإماراتي، وهو مشروع يهدف إلى تطوير بصمة مخبرية وهوية رقمية للعسل المحلي تمكن من التحقق من نوع العسل ومصدره وجودته، استناداً إلى تحاليل علمية متقدمة. ومن المقرر أن يشهد المهرجان توقيع اتفاقية تعاون مع مجلس تجار حتّا لإطلاق المشروع، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة.

ورش عمل تفاعلية

قالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: «يعكس مهرجان حتّا للعسل التزام بلدية دبي بدعم السياحة الزراعية المستدامة، وتمكين المنتجين المحليين عبر منصات منظمة تجمع بين الفرص الاقتصادية، وضمان الجودة والمشاركة المجتمعية.

ويتيح المهرجان للزوار تجربة شاملة تجمع بين التعلم والتراث والترفيه، بما يعزز الاقتصاد المحلي، ويعكس رؤية دبي في التنمية المستدامة لقطاع السياحة والزراعة».

ويقدم المهرجان تجربة شتوية عائلية متكاملة، تشمل ورش عمل تفاعلية، وأنشطة تعليمية، وعروضاً حية، في مناطق داخلية وخارجية، بما يضمن توفير تجربة ممتعة وشاملة لجميع أفراد الأسرة، ويعزز جودة الحياة ويشجع المشاركة المجتمعية. ويأتي تنظيم المهرجان في إطار الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتّا، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، وخلق فرص استثمارية مستدامة في القطاعات الزراعية والصناعات الصغيرة، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة للمنتجات.