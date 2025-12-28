شكرا لبحثكم عن خبر شاب في آب يقتل والدته بسبب زوجته .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل شاب، والدته طعنًا، في إحدى البلدات الريفية شمال محافظة إب، وذلك في جريمة مروعة هزت سكان المنطقة، وسط تزايد حالة قتل الأقارب في المحافظة.

وأوضحت مصادر محلية أن الشاب "عيسى حسن عبدالله فارع" أقدم على قتل والدته طعنًا، أثناء محاولتها منعه الاعتداء على زوجته، وذلك في قرية الذنبة، بمنطقة المعشار، مديرية المخادر.

وحسب المصادر، فإن الجاني متزوج ولديه ولد وبنت، وقد أقدم على طعن والدته عدة طعنات حتى فارقت الحياة.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني، يعاني من حالة نفسية شديدة، وقد تم إلقاء القبض عليه من قبل الأهالي، وتسليمه للجهات المختصة.

يأتي هذا في ظل تزايد حالات العنف الأسري، وقتل الأقارب، وارتفاع مؤشرات تدهور الحالة النفسية في أوساط الشباب وذلك في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان.