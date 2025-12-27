شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام مطار عدن السابق يعلن اصطفافه خلف الرئيس الزبيدي لاستعادة دولة الجنوب العربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

أعلن الأستاذ عبدالرقيب العمري، مدير عام مطار عدن الدولي سابقاً، عن موقف سياسي حاسم أكد فيه تأييده المطلق والمبارك لكافة الخطوات الاستراتيجية والقرارات المصيرية التي يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، مشدداً على أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل أنصاف الحلول.

وأوضح العمري في بيان تأييد صريح أن وقوفه خلف القيادة السياسية يأتي انطلاقاً من الإيمان الكامل بعدالة القضية الجنوبية، واليقين بأن تحركات الرئيس الزبيدي تبرهن على حكمة وصلابة في مواجهة كافة التحديات المحيطة بالجنوب.

مؤكداً في الوقت ذاته اصطفافه التام إلى جانب جماهير الشعب الجنوبي في مطالبهم المشروعة وغير القابلة للتفاوض والمتمثلة في إعلان دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة، باعتبارها الخيار الوحيد الذي يضمن الكرامة والاستقرار، وفاءً لتضحيات الشهداء والجرحى الذين بذلوا أرواحهم في سبيل هذا الهدف السامي.

داعياً كافة القوى والشخصيات الوطنية إلى رص الصفوف والالتفاف حول القيادة لتجاوز هذا المنعطف التاريخي الصعب والمضي قدما نحو استعادة دولة الجنوب العربي كاملة السيادة.