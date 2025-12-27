البرهان من تركيا..لا توجد طاولة سلام واقعية تضم الإمارات نحن نثق في حوار سوداني–سوداني

البرهان في تركيا: أبرز التصريحات حول السودان والتطورات الإقليمية

الزيارة إلى تركيا كانت أفضل مما كنا نتوقع.

التعاون بين البلدين لم يكن بهذا المستوى من القوة من قبل.

لا توجد طاولة سلام واقعية تضم الإمارات. نحن نثق في حوار سوداني–سوداني.

سنواصل النضال حتى تضع المليشيات المتمردة السلاح.

قبلنا بشروط جدة، لكن المليشيات المدعومة من الإمارات اختارت مواصلة الحرب.

لسنا دعاة حرب ولا ندعم استمرارها، لكن لدينا شروط واضحة.

دعوتنا لنزع سلاح المليشيات لم تتغير.

نحن متفائلون بالتعاون الذي بادر به الأمير محمد بن سلمان مع ترامب.

ندعم خارطة الطريق التي قدمها رئيس وزرائنا إلى الأمم المتحدة.

بشأن الاعتراف بإسرائيل بـ«صوماليلاند»: «أي دولة إقليمية تدعم ذلك سيأتي دورها لاحقًا. على دول المنطقة أن تتوحد».

(بشأن إثيوبيا): «أوجّه رسالة للدول التي نعدّها صديقة وتظن أن السودان ضعيف الآن وتستعد لخطوات ما: السودان أقوى مما كان عليه. تراجعوا قبل الوقوع في هذه الأخطاء».