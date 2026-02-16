الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 صباحاً - من اكبر فخذ في عنزه؟ وما هي فخوذ قبيلة عنزة؟ انتشرت في السابق في منطقة شبه الجزيرة العربية العديد من القبائل التي حصلت على شهرة كبيرة عبر الزمن ومنها قبيلة عنزة، وسنعرض عبر موقع لحظات نيوز أكبر فخذ في قبيلة عنزة.

من اكبر فخذ في عنزه؟

قبيلة عنزة يرجع أصلها إلى قبائل جزيرة العرب القدامى الذين استقروا في منطقة شمال الحجاز ومناطق نجد منذ آلاف السنين، والتي لها تاريخ طويل على مر الزمان، ويعتبر أكبر فخذ في قبيلة عنزة هو بنو هميم بن عبد العزى.

فخوذ قبيلة عنزة

ما زلنا في حديثنا عمن اكبر فخذ في عنزه، حيث توجد العديد من الأفخاذ الأخرى التي تعود إلى قبيلة عنزة ومنها:

بنو جلان بن عتيك.

قبائل ولد علي تنحدر منها آل بن سلامة.

قبائل المنابة.

قبائل الشراعبة.

علاوة على ذلك قبائل العبادلة

قبائل الرولة.

قبائل الجبل.

قبائل السوالمة.

قبائل الدهامشة.

قبائل السلقا.

عائلة الرومي عائلة بن سيف.

عائلة المجرن أحد فروع قبيلة السلقة من فخذ الشملان.

قبائل السبعة.

قبائل آل رشيد.

قبائل ولد سليمان.

قبائل الفدعان تنحدر منها آل الشلال التي توجهن نحو الكويت.

قبائل بني هزان.

أقسام قبيلة عنزة

في صدد الحديث عمن اكبر فخذ في عنزه، يجب التحدث عن أن قبيلة عنزة لها العديد من الأقسام والتي تتمثل في الآتي:

1- فرع ضنا المسلم

الذي انقسم إلى عشيرتين أساسيتين هما:

عشيرة الجلس والتي ضمت عشيرة الملحف- عشيرة الرولة).

عشيرة بني وهب التي ضمت عشائر المنبحة والشرابة- آل ولد علي).

2- فرع ضنا بشر

والذي انقسم إلى عشيرتين هما:

بطن العامرات التي ضمت عشائر الدهمشة والجبل والسلقا.

بطن ضنا عبيد التي ضمت السلقا والجبل والدهمشة والسبع وولد سليمان والعدعان.

أشهر عوائل قبيلة عنزة

سوف نعرض في هذه الفقرة أشهر العائلات التي تتبع قبيلة عنزة ومنها الآتي:

الهزان.

آل مهنا.

الصُباح.

آل سعود.

الخليفة.

الحزانى.

بني الرشيد.

المجرن.

الشملان.

الفدعان.

كم عدد قبيلة عنزة في السعودية؟

من الجدير بالذكر أن قبيلة عنزة في السعودية ما بين 22 إلى 25 مليون نسمة، تعد قبيلة عنزة من أكبر قبائل السعودية كما تأتي في المرتبة الثانية بعد قبيلة عتيبة، يتركز كبار القبيلة في شمال الحجاز والجوق ونجد وانتشروا بالمنطقة انتشاراً واسعاً، هاجر الكثير من أبناء القبيلة عشر دول مجاورة مثل العراق والكويت.

صحابة من قبيلة عنزة وبني ربيعة

هناك العديد من الصحابة الذين يرجع أصلهم إلى قبيلة عنزة ومنهم:

عبابة الهزاني العنزي رضي الله عنه.

عبد الله بن عامر العنزي الأكبر رضي الله عنه.

حبيب العنزي رضي الله عنه.

مطر العنزي رضي الله عنه.

سعد بن قيس العنزي رضي الله عنه.

سلمة بن سعد بن صريم العنزي رضي الله عنه.

عائذ بن سعيد الجسري العنزي رضي الله عنه.

عطية بن حصن بن ضباب التغلبي رضي الله عنه.

زائدة بن حوالة العنزي رضي الله عنه.

مالك بن حمله بن أبي الأسود رضي الله عنه.

عبادة بن الأشيب العنزي رضي الله عنه.

المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه.

عبد الله بن عامر العنزي الأصغر رضي الله عنه.

عامر بن ربيعة العنزي رضي الله عنه.

تعد قبيلة عنزة من أكبر وأقوى القبائل التي سكنت منطقة شبة الجزيرة العربية والتي تعد من أكثر القبائل شهرة في هذه المنطقة لما لها من تاريخ عريق.