الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيف اقدم على قرض جماعي من بنك التنمية الاجتماعية 2026 وكم اقدر اخذ قرض

كيف اقدم على قرض جماعي من بنك التنمية الاجتماعية 2026 وكم اقدر اخذ قرض

يبحث العديد من الأشخاص عن كيف اقدم على قرض جماعي من بنك التنمية الاجتماعية وكم اقدر اخذ قرض، حيث يوفر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية العديد من أشكال القروض والتمويلات المختلفة وفق العديد من المعايير والضوابط التي يتم تحديدها، وسوف نعرض عبر جريدة لحظات نيوز طريقة وشروط قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.

كيف اقدم على قرض جماعي من بنك التنمية الاجتماعية

يعد بنك التنمية الاجتماعية من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية والتي توفير العديد من خدمات التمويل والقروض المختلفة التي منها القرض الجماعي أو قرض الأسرة، والذي يمكن الحصول عليه من خلال الآتي:

زيارة موقع بنك التنمية “من هنا“. الدخول إلى صفحة التقديم. كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد. التحقق من صحة الهوية وتاريخ الميلاد من البيانات الموجودة في مركز المعلومات الوطني. استكمال البيانات المطلوبة للتقديم. الاحتفاظ بالموعد الذي يحدده النظام لإرسال الأوراق عبر البريد. يقوم البنك بمعالجة الطلب ثم تحويل مبلغ القرض للحساب البنكي. يتم تحصيل الأقساط عبر نظام سداد، أو الحسم المباشر من الراتب.

كم اقدر اخذ قرض

في إطار معرفة كيف اقدم على قرض جماعي من بنك التنمية الاجتماعية، يجب التنويه إلى أن أعلى حد لتمويل القرض الأسري هو 100 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى أن مدة التحصيل تصل إلى 5 سنوات بصورة شهرية، ولا يوجد أي رسوم، ويتم إعفاء المقترضين في حالات الوفاة أو العجز الكلي.

شروط قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

من الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يفرض العديد من الشروط التي تتعلق بالحصول على القرض الجماعي أو قرض الأسرة والتي تتضح في النقاط التالية:

ألا يتخطى عمر صاحب الطلب 70 سنة وألا يزيد سن الكفيل عن 55 سنة.

ألا يتعدى الدخل الشهري 14500 ريال.

ألا يزيد دخل الفرد من دخل الأسرة عَن 3000 ريال سعودي.

احتساب البنت بين أفراد الأسرة في حال لم يتعدى عمرها 24 سنة بشرط ألا تكونَ متزوجة أو موظفة.

يحق للمرأة التقدم بطلب التمويل إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً أو أكثر.

احتساب الابن بين أفراد الأسرة في حال لم يتخطى عمره 24 سنة في حالة إذا لم يكن موظفاً أو متزوجا.

الحد الأعلى للتمويل لمن أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة 30 ألف ريال، لمن هم أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة 18 ألف ريال.

احتساب نصيب الفرد من خلال تقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد الأفراد.

يتم تخفيض رفع الفوائد حتى ينتهي المتقدم من تسديد الأقساط قبل وصوله 60 عام.

يعمل بنك التنمية الاجتماعية على تقديم العديد من التمويلات المميزة إلى العملاء والتي منها التمويل الجماعي الذي يوفر مبالغ تساهم في حل مشكلة الأسرة، وذلك وفق العديد من الشروط والضوابط.