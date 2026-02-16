الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 صباحاً - “سوق المستعمل الكسر زيرو: سيارات حديثة بحد أقصى 11 ألف ريال سعودي فرصة عظيمة للجميع قسط وكاش

فرصة عظيمة سيارات حديثة استعمال نظيف بحد أقصى 11 ألف ريال سعودي كاش وأقساط نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث تعتبر السيارات المستعملة في الفترة الأخيرة واحدة من أكثر السيارات رواجًا في سوف البيع بشكل كبير وخاصةً في المملكة العربية السعودية.

من الجدير بالذكر أن هناك الكثير من السيارات في المملكة العربية السعودية بمختلف ماركاتها والتي يمكنك شرائها بسعر لا يزيد عن 11,000 ريال سعودي وبكماليات ممتازة تعمل على ضمان طول عمر هذه السيارات.

1- سيارة تويوتا كامري 2005

يتم عرض سيارة تويوتا كامري 2005 للبيع استعمال نظيف للبيع في المملكة العربية السعودية في مدينة طريف منطقة اليرموك والسيارة ذات لون ذهبي وهو اللون الأصلي ومطلوب في هذه السيارة مبلغ 9,500 ألف ريال سعودي.

مع العلم بأن الدفع يتم كاش أو بالتقسيط بحسب الاتفاق مع صاحب السيارة، والسيارة حالتها ممتازة جدًا من دون أي حوادث، ويتم التواصل مع صاحب السيارة بشكل مباشر من خلال رقم الهاتف (0596477918).

2- سيارة تويوتا كامري 2008

تعتبر سيارة تويوتا كامري 2008 متوفرة للبيع في المملكة العربية السعودية في منطقة الخالدية الشمالية بمدينة الدمام، وتتوفر السيارة باللون الأبيض ولها حالة ممتازة من دون أي حوادث وبدهانها الأصلي.

كما أن السيارة لها ناقل حركة أوتوماتيك، ونوع الوقود بنزين، وسجل عداد ممشى السيارة الحقيقي 999 ألف كيلومتر، مع العلم بأن السيارة استعمال نظيف ومطلوب فيها سعر 10,000 ريال سعودي، كما يمكن الحصول على السيارة كاش أو اقساط بحسب الاتفاق مع صاحب السيارة، ومن أجل التواصل مع المعلن للجادين فقط الاتصال على الرقم (0581782494).

3- سيارة شيفروليه بلازر 2005

تم عرض سيارة شيفروليه بلازر 2005 للبيع في المملكة العربية السعودية وتتمتع السيارة بمميزات ومواصفات أمريكية مع وجود ناقل حركة أوتوماتيك، والسيارة بالدهان الأصلي لها وتعتبر ممتازة من دون حوادث.

بالإضافة إلى عداد المسافة للسيارة والذي سجل 200 ألف كيلومتر، والسيارة تعتبر متوفرة في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض حي الازدهار، ويتم عرضها بسعر 8,500 ريال سعودي كاش فقط، للجادين فقط الاتصال على الرقم (0543697484).

انتشرت السيارات المستعملة استعمال نظيف إلى حد كبير في الفترة الأخيرة وخاصةً في المملكة العربية السعودية بمختلف المناطق ويبحث عنها المغتربين والعاملين بأجور ثابتة من أجل شراء سيارة تتناسب مع دخلهم المحدود.