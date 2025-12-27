مصر والصومال وتركيا وجيبوتي ترفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

القاهرة - كتب محمد نسيم - تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، اتصالات هاتفية من وزراء خارجية كل من جمهورية الصومال عبد السلام عبدي علي، وتركيا هاكان فيدان، وجمهورية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، جرى خلالها بحث التطورات الخطيرة الأخيرة التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي.

وتركزت الاتصالات على المستجدات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، حيث أكد الوزراء الرفض التام وإدانة هذا الاعتراف، مشددين على دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار، مع التأكيد على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية ورفض محاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة.

كما شدد الوزراء على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين ولمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي. وتم خلال الاتصالات التأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية، إلى جانب التأكيد على الرفض التام لأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

المصدر : وكالات