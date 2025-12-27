تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من مرتادي الصفحات التي قامت بنشره. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر المطربة الشهيرة هدى عربي, تغني في حفل زواج سوداني, أقيم بدولة الإمارات, حسبما ذكر المتابعون. سلطانة الطرب, أشعلت الحفل بوصلة رقص مثيرة تفاعل معها الحاضرون الحفل, وقابلها جمهور مواقع التواصل بتعليقات لم تخلو من الغزل على شاكلة: (مافي زول يعوم في الرقيص غيرك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. السلطانة هدى عربي تشعل حفل زواج سوداني بالإمارات بوصلة رقص مثيرة والجمهور يتغزل: (مافي زول يعوم في الرقيص غيرك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.