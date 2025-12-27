تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور بعد انتشاره بشكل كبير على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر نجمة السوشيال ميديا أمنية شهلي, غاضبة بعد السخرية التي تعرضت لها داخل التعليقات خلال ظهورها في بث مباشر. وقالت أمنية, في حديثها أن أحد المعلقين تنمر عليها قائلاً: (لونك ضرب وكبرتي), نجمة السوشيال ميديا ردت على طريقتها الخاصة معبرة عن استغرابها من تنمر الرجال, حيث قالت في ردها: (تعب الداية وخسارة السماية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “تعب الداية وخسارة السماية” حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي ترد على معلق سخر من إطلالتها قائلاً: “لونك ضرب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.