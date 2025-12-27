أمم إفريقيا: سانيه ينقذ السنغال من الخسارة امام الكونغو الديموقراطية

الرياص - اسماء السيد - طنجة (المغرب) : أنقذ المهاجم المخضرم لنادي النصر السعودي ساديو مانيه منتخب بلاده السنغال، بطل نسخة 2022، من الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية، رابعة النسخة الاخيرة، بإدراكه التعادل 1 1 السبت على ملعب طنجة الكبير في قمة الجولة الثانية والمجموعة الرابعة من كاس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.

وتقدم المنتخب الكونغولي الساعي الى اللقب الثالث في تاريخه بعد عامي 1968 و1974، عبر سيدريك باكامبو (61)، وأدرك المخضرم مانيه التعادل (69) للسنغال الطامحة للقب الثاني في تاريخها.

ورفع المنتخبان رصيدهما إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة مع أفضلية للسنغال بفارق الأهداف بعدما تغلبت على بوتسوانا 3 0 في الجولة الاولى، واقتربا كثيرا من التأهل الى ثمن النهائي كون المتصدر والوصيف يتأهلان مباشرة الى جانب افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويتقدم السنغال والكونغو بفارق نقطة واحدة على بنين التي حققت فوزها الاول في تاريخ مشاركاتها في العرس القاري عندما تغلبت على بوتسوانا 1 0 في الرباط.

وتلعب السنغال مع بنين، والكونغو الديموقراطية مع بوتسوانا الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة الاخيرة.

وقال مانيه (33 عاما) بعد المباراة "أظن أنها كانت جيدة، وكان من المفترض أن نفوز لكن من سوء الحظ لم نتمكن من ترجمة كل الفرص الى أهداف. لكن لا أظن أن هذه مشكلة، فهذه هي كرة القدم، كان أمامنا خصم جيد ومحترم للغاية وهو منتخب الكونغو الذي أيضا يستحق النقطة في هذه المباراة".

وأضاف "سنحاول أن نجهز للمباراة القادمة بأفضل شيء ممكن، توقعنا أن تكون هذه المباراة بهذه الصعوبة في كأس أمم افريقيا يجب أن تكون جاهزًا دائمًا لمواجهة أي خصم".

وتابع "الخصوم دائمًا ما يكونون معقدين ويصعب مواجهتهم، فيجب أن تواجه الصعوبات لكي تتعلم منها، نحن نريد أن نفوز في كل المباريات ولكن النقطة ليست سيئة، سنقوم بالاستشفاء ونجهز للمباراة القادمة أمام بنين".

وفرض مانيه ورفاقه سيطرة كبيرة على المجريات في بداية اللقاء إلا أن المحاولات لم تفلح بهز الشباك الكونغولية.

واشتد الصراع بين المنتخبين في الشوط الثاني، منح مهاجم ريال بيتيس الاسباني باكامبو التقدم للكونغوليين اثر متابعته الكرة في الشباك بعدما ارتدت إليه من حارس مرمى اهلي جدة السعودي إدوار ميندي اثر تسديدة من ثيو بونغوندا (61).

واستمرت الفرحة الكونغولية ثماني دقائق فقط إذ أدرك مانيه التعادل من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء (69).

وف يالمجموعة ذاتها، حققت بنين أول فوز في تاريخ مشاركاتها بتغلبها على بوتسوانا 1 0 سجله المدافع يوهان روش (28).