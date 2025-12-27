شكرا لبحثكم عن خبر قراءة الأفكار البشرية بالرنين المغناطيسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ابتكر علماء تقنية جديدة تمكّن من قراءة نشاط الدماغ وتحويله إلى أوصاف نصية مفصلة لما يراه الشخص أو يتذكره.

وقدم فريق البحث نهجاً أسموه «التعليق الذهني»، يعتمد على نماذج لغوية متقدمة لربط نشاط الدماغ بالمحتوى النصي بشكل دقيق.

وتعتمد الطريقة الجديدة على التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لتسجيل نشاط الدماغ، ثم تستخدم نماذج لغوية متقدمة مثل RoBERTa-large وDeBERTa-large لفك تشفير السمات الدلالية للنشاط الدماغي. وينتج عن ذلك أوصاف نصية دقيقة لما يراه الشخص، ويمكن تحسين هذه الأوصاف تدريجياً عبر عملية تكرارية لتصبح أكثر وضوحاً وتماسكاً.

وفي التجربة الأولى، شاهد ستة مشاركين 2196 مقطع فيديو قصيراً متنوعاً أثناء تسجيل نشاط أدمغتهم بالرنين المغناطيسي الوظيفي. وشملت المقاطع مشاهد وأغراضاً وحركات وأحداثاً عشوائية، وكان المشاركون من الناطقين الأصليين باللغتين اليابانية والإنجليزية.

وتشير النتائج إلى أن هذه التقنية قد تكون وسيلة مستقبلية لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام، مثل مرضى السكتة الدماغية، إذ يمكنها تمكينهم من التعبير عن أفكارهم بشكل أكثر تفصيلاً مقارنة بواجهات الدماغ والحاسوب الحالية.