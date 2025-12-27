انت الان تتابع خبر الملا: الإطار السني لم يتوافق على شخصية رئيس البرلمان الجديد وهذا الحل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الملا في تدوينة على (اكس)، تابعتها الخليج 365، أن "الرئاسات الثلاث، رغم توازناتها المكوناتية، تمثل الدولة لا الطموحات الفردية".

وتابع، أنه "مع عجز (الإطار السني) عن التوافق على مرشح لرئاسة مجلس النواب، وإصرار أحد القيادات على التعامل مع المنصب كغنيمة واستحقاق شخصي، فإن المسار الدستوري هو الفيصل، وسيحسم المنصب بطرح أكثر من مرشح ضمن الإطار الوطني، حيث المصلحة العامة فوق الحسابات الشخصية الضيقة".