مدرب المنتخب السوداني : مباراة غينيا ستكون صعبة

أكد مدرب المنتخب السوداني كواسي أبياه في المؤتمر الصحفي لمباراة غينيا الإستوائية أن المباراة ستكون صعبة، لأن منتخب غينيا الاستوائية جيد، وأعتقد أن اللقاء سيكون قويًا.
و أضاف : شاهدت مباراة غينيا أمام بوركينا فاسو، ووقفت على نقاط قوتهم و ضعفهم، وسنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فالأمر ليس سهلًا في السنوات الأخيرة، بسبب الحرب في السودان، خاصة بالنسبة للاعبين، و سنقدم أفضل ما لدينا.
كما أضاف : أحاول نسيان المباراة السابقة أمام الجزائر، مع الاستفادة مما حدث فيها في مباريات كرة القدم كل شيء وارد، والمهم أن تعرف كيف تعود.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
