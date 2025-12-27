مدرب المنتخب السوداني : مباراة غينيا ستكون صعبة

أكد مدرب المنتخب السوداني كواسي أبياه في المؤتمر الصحفي لمباراة غينيا الإستوائية أن المباراة ستكون صعبة، لأن منتخب غينيا الاستوائية جيد، وأعتقد أن اللقاء سيكون قويًا.

و أضاف : شاهدت مباراة غينيا أمام بوركينا فاسو، ووقفت على نقاط قوتهم و ضعفهم، وسنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فالأمر ليس سهلًا في السنوات الأخيرة، بسبب الحرب في السودان، خاصة بالنسبة للاعبين، و سنقدم أفضل ما لدينا.

كما أضاف : أحاول نسيان المباراة السابقة أمام الجزائر، مع الاستفادة مما حدث فيها في مباريات كرة القدم كل شيء وارد، والمهم أن تعرف كيف تعود.