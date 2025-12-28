شوارع أبوظبي تزدان بمجسمات مضيئة تحمل شعار «2026 عام الأسرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

في إطار الاحتفاء بعام 2026 الذي خُصص ليكون «عام الأسرة»، تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مبادرات نوعية، تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية وترسيخ مكانة الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع واستدامة التنمية، حيث باشرت بتزيين الشوارع الرئيسة والجسور والتقاطعات في جزيرة أبوظبي بشعارات وإضاءات مستوحاة من شعار «عام الأسرة».

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى دعم الأسرة الإماراتية، وتعزيز تماسكها، وترسيخ ثقافة الترابط المجتمعي، بما يعكس رؤية الدولة في جعل الأسرة محوراً للاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة.

وشملت أعمال التزيين الشوارع الرئيسة والميادين الحيوية والمناطق ذات الكثافة المرورية، بما يسهم في إيصال رسالة «عام الأسرة» إلى مختلف فئات المجتمع والزوّار.

واعتمدت بلدية مدينة أبوظبي تصاميم مبتكرة، تحمل عبارات إيجابية ورموزاً تعبّر عن القيم الأسرية، إلى جانب إبراز الهوية الوطنية بأسلوب بصري معاصر، ينسجم مع المشهد الحضري للعاصمة.

وحرصت البلدية على أن تكون المواد المستخدمة مستدامة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة وتعزيز جودة الحياة.

وأكدت البلدية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة متكاملة من المبادرات والبرامج التوعوية والمجتمعية، التي سيتم تنفيذها على مدار عام 2026، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية دور الأسرة في تنشئة الأجيال، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والعملية.

وأوضحت أن تزيين شوارع العاصمة بشعارات «عام الأسرة» يسهم في تحويل الفضاءات العامة إلى منصات تفاعلية تعكس أولويات الدولة، وتعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، فضلاً عن إبراز الصورة الحضارية لأبوظبي كمدينة رائدة تهتم بالإنسان والأسرة وجودة الحياة.

وتعكس هذه المبادرة، حرص بلدية مدينة أبوظبي على توظيف المشهد الحضري كأداة فاعلة في إيصال الرسائل الوطنية والمجتمعية، وترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات ملموسة تعزّز القيم الإيجابية وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.